Calciomercato Inter nome nuovo per la difesa | i nerazzurri irrompono nella corsa per Mosquera! Ecco chi è

L'Inter si fa avanti nel calciomercato e punta forte su Cristhian Mosquera, giovane promessa della difesa che sta facendo parlare di sé. I nerazzurri vogliono rinforzare il reparto con un talento emergente, mentre il mercato si infiamma tra sondaggi e trattative. Con più nomi in campo, l'obiettivo è rafforzare la squadra per una stagione all'altezza delle aspettative. La corsa continua: sarà Mosquera il colpo dei nerazzurri?

e da dove nasce l’interesse. Gli uomini del calciomercato Inter sono al lavoro per puntellare la difesa del prossimo anno. Oltre al nome di Giovanni Leoni, che è il più caldo in questi ultimi giorni, Sky Sport annuncia l’inserimento dei nerazzurri nella corsa per Cristhian Mosquera. Il calciatore spagnolo classe 2004, di proprietà del Valencia, già in passato era stato accostato sia ai nerazzurri che ad altri club italiani come Milan, Napoli e Juventus (la forza fisica è una delle sue qualità principali, essendo alto 1,91 m). 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calciomercato Inter, nome nuovo per la difesa: i nerazzurri irrompono nella corsa per Mosquera! Ecco chi è

