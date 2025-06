VIDEO Fonderie Pisano tavolo tecnico al Comune di Salerno

Il tavolo tecnico al Comune di Salerno, convocato nel contesto del progetto delle fonderie pisano, ha rappresentato un importante momento di confronto tra istituzioni e cittadini. Nonostante le critiche anticipate del comitato Salute e Vita, l'iniziativa si è svolta con la partecipazione di figure di rilievo come il vice presidente della Regione, Fulvio Bonavitacola. Si apre così un percorso di dialogo e approfondimento fondamentale per il futuro del territorio e della salute pubblica.

Le critiche mosse alla vigilia dal comitato Salute e vita, che lo ha giudicato inutile prima ancora che venisse effettuato, non ha fermato il tavolo tecnico che questa mattina alla presenza anche del vice presidente della Regione, Fulvio Bonavitacola  si è svolto al Comune di Salerno. Si tratta di un confronto che rientra nel percorso tracciato dalla Commissione ambiente presieduta da Arturo Jannelli  per affrontare, con responsabilità e serietà, una delle questioni ambientali e sanitarie più delicate della  città: la presenza dello stabilimento delle Fonderie Pisano in una zona ormai densamente urbanizzata.

