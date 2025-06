Mobilità ciclabile Pedala Firenze ti premia prorogata fino a novembre

Ottima notizia per gli amanti della mobilità sostenibile: la sfida ciclabile “Pedala, Firenze ti premia” è stata prorogata fino a novembre! Con 1,2 milioni di euro investiti e un forte coinvolgimento cittadino, questo progetto pilota promuove l’uso della bici come scelta quotidiana. Un’opportunità da non perdere per contribuire a un città più verde e vivibile. Pedala anche tu e scopri i premi riservati ai migliori ciclisti urbani!

È stato prorogato fino all’inizio di novembre il progetto sperimentale “Pedala, Firenze ti premia”. Lo rende noto l'amministrazione comunale fiorentina. Finanziato con 1,2 milioni di euro, è uno dei progetti pilota elaborati con i cittadini nell’ambito del progetto ‘Firenze per il clima’ e. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it © Firenzetoday.it - Mobilità ciclabile, “Pedala Firenze ti premia” prorogata fino a novembre

In questa notizia si parla di: Firenze Pedala Premia Novembre

Chi pedala guadagna denaro, prorogato progetto a Firenze - A Firenze, l'iniziativa "Pedala, Firenze ti premia" continua a coinvolgere cittadini e ciclisti, offrendo incentivi concreti per promuovere l’uso della bicicletta in città.

Mobilità ciclabile, “Pedala Firenze ti premia” prorogata fino a novembre - È stato prorogato fino all’inizio di novembre il progetto sperimentale “Pedala, Firenze ti premia”. Leggi su firenzetoday.it

Mobilità ciclabile, prorogata l'iniziativa 'Pedala Firenze ti premia' - È stato prorogato fino all’inizio di novembre il progetto sperimentale “Pedala, Firenze ti premia”, l'iniziativa che rimborsa con 20 centesimi al chilometro, fino a 2 euro al giorno e 30 euro al mese, ... Leggi su 055firenze.it

Chi pedala guadagna denaro, prorogato progetto a Firenze - E' stato prorogato fino all'inizio di novembre il progetto sperimentale 'Pedala, Firenze ti premia' che vuole promuovere il mezzo a due ruote per gli spostamenti cittadini in ... Leggi su msn.com