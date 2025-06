Bankitalia | Pil + a 0,6 ma in Toscana la crescita è debole

La Toscana mostra segnali di rallentamento economico, con una crescita del PIL regionale dello 0,6% nel 2024, inferiore alla media nazionale dello 0,7%. Nonostante l'aumento occupazionale del +2,5%, il quadro complessivo evidenzia un contesto di sviluppo più debole rispetto al resto d'Italia, lasciando spazio a interrogativi sulle strategie future per rilanciare l'economia toscana.

Firenze, 9 giugno 2025 – Per la Toscana, a livello economico, la fotografia non è delle migliori. Nel 2024 il Pil regionale è cresciuto dello 0,6%, ed è una " crescita debole, con ritmi inferiori a quelli del Paese", dove l'aumento è stato dello 0,7%: lo ha detto Vito Barone, direttore della sede di Firenze della Banca d'Italia, presentando oggi il rapporto sull'economia regionale. Nel 2024 l'occupazione regionale è aumentata (+2,5%), e la quasi totalità dell'aumento ha riguardato contratti a tempo indeterminato; circa i due terzi delle attivazioni nette si è concentrato nei servizi e in particolare nei settori del commercio, dei trasporti e dell'alloggio e ristorazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Bankitalia: “Pil + a 0,6 ma in Toscana la crescita è debole”

In questa notizia si parla di: Crescita Toscana Debole Bankitalia

Ad Arezzo la crescita più alta della Toscana per l'acquisto di auto nuove - Arezzo registra la crescita più alta tra le province toscane nell'acquisto di auto nuove nel 2024. I dati evidenziano come ogni area regionale si distingua per il consumo di beni durevoli, e in questa classifica Arezzo si distingue con acquisti per 515 milioni di euro, segnando un incremento significativo.

Bankitalia: “Pil + a 0,6 ma in Toscana la crescita è debole” - Nel 2024 il Pil regionale è cresciuto dello 0,6%, ed è una " crescita debole, con ritmi inferiori a qu ... Leggi su lanazione.it

Bankitalia, rallenta economia Toscana nel primo semestre 2024 - Nei primi sei mesi del 2024 l'attività economica in Toscana si è ulteriormente ... Leggi su msn.com

Ripresa evaporata, Toscana in affanno: crescita debole e il lavoro si sposta verso salari più bassi - Lo scrive Bankitalia nel consueto rapporto annuale dedicato all’economia della regione, aggiunge ... Leggi su corrierefiorentino.corriere.it