Spyware | Paragon annullato contratto con Italia per caso Cancellato

Scandalo spyware: Paragon Solutions, azienda israeliana specializzata in sorveglianza digitale, annulla i contratti con l’Italia dopo sospetti di utilizzo illecito. La decisione arriva in un contesto di tensione e crescente preoccupazione sulla tutela della privacy e la libertà di stampa. Ma cosa c'è dietro questa mossa? E quali implicazioni avrà per le relazioni tra Italia e tecnologia straniera? Scopriamo insieme i dettagli di una vicenda che potrebbe rivoluzionare il nostro panorama digitale.

Milano, 9 giu. (LaPresse) – L’azienda israeliana Paragon Solutions ha riferito al quotidiano Haaretz di aver annullato i contratti con il governo italiano lasciando intendere che l’Italia non avesse portato a termine tutte le verifiche relative al caso del direttore di Fanpage, Francesco Cancellato. “Abbiamo proposto al governo e al Parlamento italiani un modo per verificare se i sistemi di Paragon fossero stati utilizzati contro il giornalista, in violazione della legge italiana e dei termini dell’accordo. Dopo che le autorità italiane hanno deciso di non procedere con questa soluzione, abbiamo annullato i contratti in Italia”, ha dichiarato la società al giornale israeliano Haaretz. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Spyware: Paragon, annullato contratto con Italia per caso Cancellato

In questa notizia si parla di: Paragon Annullato Italia Caso

Spyware: Paragon, annullato contratto con Italia per caso Cancellato - (LaPresse) – L’azienda israeliana Paragon Solutions ha riferito al quotidiano Haaretz di aver annullato i contratti con il governo italiano lasciando intendere che l’Italia non avesse p ... Leggi su msn.com

Paragon, contratto con l'Italia rescisso per il caso Cancellato - Paragon "ha offerto sia al governo che al Parlamento italiano un modo per determinare se il suo sistema fosse stato utilizzato contro il giornalista in violazione della legge i ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno.it

Paragon ha recisso il contratto con l'Italia dopo il caso dello spionaggio al direttore di Fanpage Cancellato - Paragon ha dichiarato di aver offerto «al governo e al Parlamento un modo per determinare» se il suo software sia stato usato contro il direttore di Fanpage», ma le autorità «hanno scelto di non proce ... Leggi su corriere.it