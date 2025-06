Lewandowski lascia la Nazionale in polemica col ct | gli ha tolto la fascia per darla a Zielinski un affronto al calcio

L'addio di Lewandowski alla nazionale polacca scuote il mondo del calcio, svelando tensioni profonde tra giocatore e allenatore. La decisione di rinunciare alla maglia nazionale, motivata da una crisi di fiducia e da un gesto che ha fatto discutere, apre un dibattito acceso sul rispetto e i valori sportivi. Una scelta che potrebbe segnare il futuro della Polonia e il suo rapporto con le star del calcio.

Robert Lewandowski ha appena aperto un dibattito in Polonia. Il centravanti del Barça non è stato convocato dal ct Micha? Probierz per le partite di giugno, come concordato da entrambe le parti, e ha deciso così di rinunciare alla sua Nazionale fino a quando Probierz non lascerà la guida tecnica della Polonia. L’attaccante sostiene di non aver ricevuto piena fiducia dall’allenatore e questo lo ha portato a prendere una decisione sofferta. Lewandowski come Courtois: «Non gioco in Nazionale finché ci sarà questo ct». Ha scritto sul suo profilo X: Viste le circostanze e la perdita di fiducia nel tecnico della Nazionale polacca, ho deciso di smettere di giocare con la Polonia finché sarà lui l’allenatore. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Lewandowski lascia la Nazionale in polemica col ct: gli ha tolto la fascia per darla a Zielinski (un affronto al calcio)

