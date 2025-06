Gomorra – Le Origini ecco i volti di Don Pietro donna Imma e Scianel da giovani

Scopri i volti giovani di Don Pietro, Donna Imma e Scianel in "Gomorra – Le Origini". Marco D’Amore, cuore pulsante del progetto, rivela le immagini di un passato avvolto da mistero, portando sullo schermo le radici di personaggi iconici. L’attesa sta per finire: a gennaio 2026, il prequel svelerà i segreti delle origini di una delle serie più amate.

Marco D’Amore, immortale nel suo attaccamento all’universo Gomorra, ha appena terminato di dirigere le riprese del prequel della celebre serie, di cui è anche supervisore artistico e co-sceneggiatore. I sei episodi di Gomorra – Le Origini – i primi quattro diretti da lui, gli altri da Francesco Ghiaccio – arriveranno su Sky a gennaio 2026 e finalmente hanno un volto i giovani interpreti che porteranno sullo schermo alcuni storici personaggi, prima che il male li rovinasse per sempre. Il cast di Gomorra – Le Origini. Ad interpretare il protagonista Pietro Savastano, qui ambizioso e inquieto ragazzo di strada di Secondigliano che insieme al suo inseparabile gruppo di amici sogna una vita migliore, è il giovane Luca Lubrano, “erede” di Fortunato Cerlino. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Gomorra – Le Origini, ecco i volti di Don Pietro, donna Imma e Scianel da giovani

In questa notizia si parla di: Gomorra Origini Giovani Ecco

Marco D’Amore annuncia fine riprese ‘Gomorra – Le origini’: “Tanta felicità” - Marco D'Amore annuncia con entusiasmo la conclusione delle riprese di ‘Gomorra – Le origini’, la serie prodotta da Sky Studios e Cattleya.

Gomorra – Le origini, ecco la data di uscita, il numero di episodi e le prime immagini dal set - Cresce sempre più l'attesa per il prequel dell'amatissima serie tv Gomorra che vedrà in totale ben sei episodi in arrivo su Sky e in esclusiva ... Leggi su isaechia.it

Gomorra – Le Origini: le prime foto inedite raccontano il passato di Pietro Savastano - A Napoli si sono appena concluse le riprese di “Gomorra – Le Origini”, attesissimo prequel della celebre serie Sky Original. Leggi su msn.com

Gomorra – le origini, il cast della serie: ci sono Pietro, Imma e Scianel ma “Sarà tutto diverso” (FOTO) - Le origini, incentrata sulla giovinezza di Pietro Savastano. Leggi su msn.com