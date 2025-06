Costretto allo stop Stefano De Martino si ferma | la notizia appena arrivata

Un'inaspettata pausa che ha sorpreso fan e appassionati: Stefano De Martino, il brillante conduttore di Affari Tuoi, si ferma temporaneamente, lasciando il pubblico in attesa di scoprire quando tornerà. Ieri sera, il suo sorriso ha ancora illuminato lo studio, regalando emozioni e vincite da ricordare. Ma attenzione: stasera il palinsesto cambierà...

Ieri sera, puntuale come sempre, è andata in onda una nuova puntata di Affari Tuoi, il game show dell’ammiraglia Rai condotto da Stefano De Martino. E anche stavolta, il conduttore ha potuto regalare un sorriso al concorrente di turno, che si è portato a casa 29 mila euro. Ma attenzione: stasera il programma non sarà in palinsesto. Chi si stesse già preparando con telecomando alla mano dovrà aspettare. Il motivo? Alle 20.30 su Rai Uno andrà in onda Italia–Moldavia, match valido per le qualificazioni ai Mondiali. Una partita tutt’altro che banale, soprattutto dopo la sonora sconfitta subita venerdì contro la Norvegia (3-0), che è costata la panchina a Luciano Spalletti. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

