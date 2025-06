Auto in fiamme nella galleria Monte Pergola traffico bloccato sul raccordo Avellino-Salerno

Un drammatico episodio nel cuore della galleria Monte Pergola, lungo il raccordo Avellino-Salerno, ha causato un incendio che ha bloccato il traffico e creato tensione tra gli automobilisti. La pronta risposta delle squadre di emergenza ha evitato il peggio, ma le ripercussioni sulla viabilità sono ancora evidenti. La situazione rimane sotto controllo mentre si lavora per riaprire al più presto questa importante arteria, rassicurando tutti sulla sicurezza e la gestione dell’incidente.

Un'auto ha preso fuoco all'interno della galleria "Monte Pergola", lungo il raccordo autostradale Avellino-Salerno. Il tratto interessato, compreso tra gli svincoli di Serino e Solofra, è stato provvisoriamente chiuso al traffico in entrambe le direzioni.

