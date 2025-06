Bus si ribalta e minivan finisce in un fosso 15 studenti morti in Malesia | Non ho potuto aiutare i miei amici

Una tragedia sconvolgente scuote la Malesia: un tragico incidente tra autobus e minivan ha causato la perdita di 15 giovani vite e lasciato 31 feriti. In un attimo, sogni e speranze si sono spezzati, lasciando dolore e incredulit√†. La comunit√† piange i suoi studenti e si stringe nel ricordo di chi non ce l‚Äôha fatta. √ą un richiamo doloroso sulla fragilit√† della vita e sulla necessit√† di sicurezza stradale.

