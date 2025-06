Nave Freedom Flotilla sequestrata l’equipaggio | Attacco criminale Israele non ha il diritto di trattenerci

L’equipaggio della Freedom Flotilla, tra cui attivisti come Greta Thunberg, denuncia il sequestro da parte delle forze israeliane durante il tentativo di portare aiuti umanitari a Gaza. Un atto che, secondo gli attivisti, viola i diritti internazionali e mette in discussione la legittimità dell’azione israeliana. In questa difficile situazione, chiedono una ferma condanna e un intervento deciso dei governi europei per proteggere i volontari e sostenere il diritto umanitario.

L'equipaggio della Freedom Flotilla a Fanpage.it dopo il sequestro da parte delle forze israeliane nel suo viaggio verso Gaza con gli aiuti umanitari e 12 attivisti a bordo tra cui Greta Thunberg: "Israele non ha l'autorità legale per trattenere i volontari internazionali a bordo della Madleen. Vogliamo una chiara condanna da parte dei governi europei". 🔗 Leggi su Fanpage.it

