VIDEO | Anna Valle ringrazia la senologia dell’ospedale Cannizzaro per l’assistenza ricevuta dalla madre

sentita testimonianza di gratitudine, sottolineando l’importanza di un team medico dedicato e competente che ha fatto la differenza in un momento delicato. La sua parola, ricca di emozione, vuole essere un riconoscimento sincero a chi ogni giorno si impegna per salvare vite e offrire speranza. È un esempio di come la solidarietà e la professionalità possano fare la vera differenza nella vita delle persone.

L’attrice Anna Valle ha voluto esprimere pubblicamente il proprio ringraziamento all’équipe dell’unità operativa complessa di senologia dell’ospedale Cannizzaro di Catania, dove la madre è stata recentemente operata e ricoverata. Al termine dell’esperienza da caregiver, Valle ha condiviso una. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - VIDEO | Anna Valle ringrazia la senologia dell’ospedale Cannizzaro per l’assistenza ricevuta dalla madre

In questa notizia si parla di: Valle Anna Senologia Ospedale

