Positano torna Mare Sole e Cultura | rassegna letteraria dedicata a Elsa Morante

Positano si prepara a risplendere di emozioni, mare, sole e cultura con la XXXIII edizione di “Mare, Sole e Cultura”. La rassegna letteraria, dal 18 giugno al 10 luglio, celebra Elsa Morante in occasione dei quarant’anni dalla scomparsa, intrecciando il suo genio con il tema de Il segreto dell’arte. Un appuntamento imperdibile per gli amanti della letteratura e dell’arte, che invita tutti a scoprire i suoi misteri più profondi.

Musica, danza e spettacoli immersivi: a Positano torna “Vicoli in Arte” - Positano si prepara a brillare con la quinta edizione di "Vicoli in Arte", un festival che celebra la creatività e l’arte in ogni sua forma.

Sole, mare, natura e storia! #bagnireginagiovanna #villadelcapo Partecipa alla discussione

La spiaggia di Marina Grande, a Positano, è stata scelta tra le spiagge più originali - Ci sono tante famose destinazioni balneari europee capaci di offrire cultura, storia e una cucina squisita oltre a sole e mare. Leggi su napolivillage.com