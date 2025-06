Ncc il Consiglio di Stato sospende la decadenza | accolto il ricorso di SkyRoad 236

Il mondo del trasporto si accende di novità: il Consiglio di Stato ha sospeso la decadenza di SkyRoad 236, accogliendo il ricorso contro la revoca dell'autorizzazione da parte del Comune di Scarperia e San Piero. Questa decisione potrebbe segnare un nuovo capitolo per il settore, dimostrando come le controversie legali possano influenzare le regole del gioco. Ma cosa significa tutto questo per gli operatori e gli utenti?

"Il Consiglio di Stato ha accolto la domanda cautelare presentata dalla società SkyRoad 236, sospendendo l'efficacia del provvedimento con cui il Comune di Scarperia e San Piero aveva revocato l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di noleggio con conducente". È la stessa società.

