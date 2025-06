Tremendo schianto in autostrada l’auto si accartocciata | circolazione interrotta

a uscire miracolosamente illeso dall'abitacolo, dimostrando grande prontezza e sangue freddo. Un episodio che ricorda quanto la cautela e l'attenzione alla guida siano fondamentali, soprattutto in situazioni di emergenza. La sua tempestiva reazione ha fatto la differenza tra tragedia e miracolo, sottolineando l'importanza di rimanere sempre vigili sulla strada.

È successo tutto in pochi istanti, nel cuore di una mattinata di traffico intenso. Un’auto si è improvvisamente schiantata contro un mezzo pesante impegnato a segnalare la presenza di un cantiere stradale. Le fiamme si sono sprigionate immediatamente dopo l’impatto, trasformando quel tratto di strada in uno scenario infernale. Eppure, nonostante la violenza dell’incidente e il rischio altissimo, il conducente dell’auto coinvolta è riuscito a salvarsi in extremis. >> Spari vicino al parco giochi dei bambini: cosa voleva fare, drammatico Il boato dello schianto è stato avvertito a distanza e diversi automobilisti si sono fermati per prestare i primi soccorsi. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it