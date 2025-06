sinner resta il numero uno al mondo almeno fino a wimbledon

Jannik Sinner conferma il suo status di numero uno al mondo, almeno fino a Wimbledon, nonostante la sconfitta epica contro Carlos Alcaraz al Roland Garros. Con un vantaggio di 2.030 punti, il giovane azzurro continua a dominare la classifica e a scrivere pagine importanti nel tennis internazionale. La sua forza e determinazione promettono altri grandi successi, lasciando intendere che questa sfida tra i due campioni è solo all'inizio...

AGI - Battuto al Roland Garros ma numero uno del mondo almeno fino a Wimbledon: nonostante la sconfitta contro Carlos Alcaraz nella finale di Parigi più lunga di sempre, Jannik Sinner mantiene 2.030 punti di vantaggio sul rivale e resterà in vetta al ranking almeno fino a tutto il torneo di Wimbledon. Alcaraz imbattuto nelle finali Slam. Alcaraz, che aveva vinto il Roland Garros anche nel 2024 e rimane imbattuto nelle sue 5 finali Slam, non ha aggiunto punti in classifica rispetto al ranking precedente, pubblicato prima del torneo. Sinner, battuto per la decima volta su 16 incontri conclusi al quinto set, ne ha guadagnati invece 500. 🔗 Leggi su Agi.it