Inter su Mosquera del Valencia già seguito dal Milan

L’Inter accelera sul mercato, puntando a rafforzare la difesa con mosse strategiche. Dopo aver seguito con attenzione Mosquera del Valencia, il club si prepara a fare spazio in difesa, valutando l’ipotesi di cedere Yann Bisseck, giovane talento in cerca di nuove opportunità. Con i mercati ancora aperti, tutto è possibile: il futuro del tedesco e i piani nerazzurri si intrecciano in un’estate di novità e sorprese.

Il mercato dell`Inter si muove anche in difesa. In uscita può essere sacrificato il tedesco Yann Bisseck (classe 2000), che ha delle richieste. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

In questa notizia si parla di: Inter Mosquera Valencia Seguito

#Calciomercato | Anche l’#Inter si è inserita per Cristhian #Mosquera, difensore classe 2004 del #Valencia Partecipa alla discussione

Inter su Mosquera del Valencia, già seguito dal Milan - In uscita può essere sacrificato il tedesco Yann Bisseck (classe 2000), che ha delle ... Leggi su msn.com

Di Marzio: "Ho una news su Mosquera. Seguito da Inter, Milan, Napoli e Juve" - Gianluca Di Marzio attraverso il suo sito ufficiale ha fatto il punto su Mosquera del Valencia, calciatore seguito anche da Milan, Napoli e Juve. Leggi su areanapoli.it

Sky – Anche l’Inter si inserisce per Mosquera del Valencia: ecco chi è - Nome nuovo in chiave mercato per l'Inter di Cristian Chivu secondo Sky Sport: inserimento per Cristhian Mosquera, ecco chi è ... Leggi su fcinter1908.it