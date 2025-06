Questo referendum affosserà il Campo giusto o il Campo largo?

In un clima di grande attesa, il referendum si presenta come un crocevia cruciale tra il campo giusto e quello largo. Se la partecipazione, stimata intorno ai 12 milioni di voti, sarà il metro di misura per i rapporti di forza tra maggioranza e opposizione, lo spread tra i quesiti—specialmente tra quelli sul lavoro e sulla cittadinanza—potrà rivelarsi il vero indicatore delle future alleanze e della stabilità politica.

di Giovanni Ceriani Anticipando già quello che sarà il dibattito post voto, faccio notare che se il tasso di partecipazione in generale (i famosi 12 milioni di voti) varrà per misurare il rapporto di forze tra maggioranza e opposizione (ovvero come possibile avviso di sfratto nei confronti del governo), a sua volta lo spread interno ai vari quesiti, ossia il differenziale tra i 4 quesiti sul Lavoro e quello sulla Cittadinanza, determinerà i rapporti di forza interni alle opposizioni: cioè tra quelli del Campo giusto (sinistra sociale: progressismo indipendente e costituzionale) e quelli del Campo largo ("sinistra" neoliberista: renzismo-riformismo).

