Festeggiamenti in onore di Sant' Antonio Basile | Appuntamento che si rinnova nel segno della fede e della tradizione

Un momento di grande devozione e tradizione si rinnova a Messina con i festeggiamenti in onore di Sant’Antonio Basile. Presenti il sindaco Federico Basile e l’assessore Massimiliano Minutoli, hanno svelato le iniziative religiose e civili che animano questa celebrazione. Un calendario ricco di eventi pensati per coinvolgere tutta la comunità, rafforzando il senso di fede e unità. Sono state presentate le attività in...

Presenti il sindaco Federico Basile e l'assessore con delega alla Protezione Civile Massimiliano Minutoli, è stato illustrato oggi a palazzo Zanca il calendario di iniziative religiose e civili promosse in occasione dei festeggiamenti in onore di Sant’Antonio. Sono state presentate le attività in. 🔗 Leggi su Messinatoday.it © Messinatoday.it - Festeggiamenti in onore di Sant'Antonio, Basile: "Appuntamento che si rinnova nel segno della fede e della tradizione"

In questa notizia si parla di: Festeggiamenti Onore Sant Antonio

Sora, Festeggiamenti in onore di Santa Restituta - Oggi è stata presentata in conferenza stampa la programmazione dei festeggiamenti in onore di Santa Restituta, che nel 2025 rivestono un significato particolare: si celebrano i 1750 anni dal suo martirio.

Geraci Siculo, Festeggiamenti di Sant'Antonio di Padova. Venerdì 13 Giugno 2025. Il Flyer Ufficiale dell'evento. http://bit.ly/VisitGeraciSiculo… Web Graphic and Published By © Associazione Culturale Hyeracij Project #geracisiculo #visitgeracisiculo #bo Partecipa alla discussione

CONCERTO DI GIUSY FERRERI PER LA FESTA PATRONALE IN ONORE DI SANT’ANTONIO AD OPPIDO LUCANO Partecipa alla discussione

Messina. Presentato il programma delle iniziative religiose e civili per i festeggiamenti in onore di Sant’Antonio - Presenti il sindaco Federico Basile e l’assessore con delega alla Protezione Civile Massimiliano Minutoli, è stato illustrato oggi a palazzo Zanca il calendario di iniziative religiose e civili ... Leggi su libertasicilia.it

Notte Bianca Sant’Antonio, presentato il programma - Sono state presentate le attività in programma nell’ambito della “Notte Bianca per Sant’Antonio” e della tradizionale Processione con il Carro Trionfale. Leggi su messinaoggi.it

Tutta l'Italia in festa per Sant'Antonio: ecco la mappa degli eventi - In città e nei paesini le manifestazioni mescolano elementi di sacro e di profano, con festeggiamenti ... Leggi su sanfrancescopatronoditalia.it