Al Hilal su Angelino primo no della Roma | attesa per il rilancio

La giornata di oggi, 9 giugno, si preannuncia decisiva per il destino di Angelino alla Roma. Dopo una stagione di grande livello, lo spagnolo sembrava destinato a diventare un pilastro del nuovo ciclo di Gasperini, ma un inatteso rifiuto ha aperto scenari inaspettati. La sua scelta potrebbe segnare una svolta importante nel futuro del club e dei suoi piani di mercato. Attesa quindi per sviluppi cruciali che potrebbero cambiare le carte in tavola.

La giornata di oggi 9 giugno sarà cruciale per la Roma. Già , perché il futuro di uno degli elementi dello scacchiere titolare sarebbe appeso ad un filo sottile. Stiamo parlando, ovviamente, di Angelino, reduce da una stagione di alto profilo in cui ha dimostrato di essere uno degli esterni più completi del nostro campionato. Lo spagnolo sembrava essere uno dei punti fermi del nuovo ciclo Gian Piero Gasperini, fino alla serata di ieri. Dato il no secco ricevuto da Theo Hernandez, infatti, l’Al-Hilal sarebbe piombato sul 28enne, sotto esplicita richiesta del neo allenatore Simone Inzaghi. I biancoblu avrebbero messo sul piatto una proposta pari a 20 milioni di euro – offrendo al calciatore un ingaggio da 9 milioni annui – rifiutata però dal club capitolino. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Al Hilal su Angelino, primo no della Roma: attesa per il rilancio

In questa notizia si parla di: Angelino Roma Hilal Primo

