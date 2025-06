Incidente stradale a Cesena gravissimo motociclista di 48 anni

Un grave incidente stradale si è verificato questa mattina a Cesena, coinvolgendo un motociclista di 48 anni in condizioni disperate. L’incidente, avvenuto all’incrocio tra via San Giuseppe e via del Commercio a Pievesestina, ha richiesto l’intervento immediato dei soccorritori e delle autorità. La dinamica è ancora in fase di accertamento, ma la priorità ora è la vita del ferito. In attesa di aggiornamenti, restate sintonizzati per le ultime notizie.

Cesena, 9 giugno 2025 – Lotta per la vita il motociclista che questa mattina intorno alle 10.30 è stato coinvolto in un grave incidente verificatosi nella zona di Pievesestina. Lo scontro è avvenuto all'altezza dell'incrocio tra la via San Giuseppe e la via del Commercio: dell'esatta ricostruzione della dinamica di quanto accaduto si stanno occupando i carabinieri della compagnia di Cesena giunti sul posto per occuparsi dei rilievi del caso. In base ai primi riscontri – ovviamente ancora tutti da verificare – parrebbe che la moto, una Aprilia Rsv4, stesse percorrendo la via San Giuseppe, da Martorano in uscita dalla città verso la frazione di San Cristoforo, nel momento in cui un Fiat 500X proveniva dalla direzione opposta.

