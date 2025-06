Chivu primo allenamento all’Inter | dirigenza vicina! Programma – Sky

Oggi segnala il debutto ufficiale di Cristian Chivu come nuovo allenatore dell’Inter, un evento carico di entusiasmo e aspettative. La dirigenza, presente in massa ad Appiano Gentile, dimostra tutta la fiducia nel suo progetto. Con il primo allenamento alle porte, si apre una nuova avventura per i nerazzurri: il futuro è tutto da scrivere, e questa giornata segna l’inizio di un capitolo ricco di speranze e sfide.

Il primo allenamento di Chivu all’Inter è in programma oggi. La dirigenza è vicinissima al nuovo allenatore, tant’è che si trova in gran completo ad Appiano Gentile. PRIMO GIORNO DI SCUOLA – Ad Appiano Gentile, primo giorno di scuola per tanti. Oggi parte ufficialmente l’era di Cristian Chivu, che ha già varcato i cancelli della Pinetina e nel pomeriggio inizierà i lavori con l’Inter. In arrivo anche i suoi collaboratori tecnici, con la dirigenza vicina alla squadra. Gli ultimi aggiornamenti provenienti da Appiano Gentile di Andrea Paventi per Sky Sport 24: « Sono arrivati in tanti, non tutti. Aspettiamo Stefano Rapetti che dovrà liberarsi dal Fenerbahce, la figura del secondo. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Chivu, primo allenamento all’Inter: dirigenza vicina! Programma – Sky

