Povertà estreme a Roma | l' appello di Caritas dopo la tragedia di Villa Pamphili

La tragedia di Villa Pamphili ha scosso Roma, evidenziando una crisi sociale silenziosa e troppo spesso ignorata. Giustino Trincia di Caritas Roma denuncia con fermezza l’indifferenza che avvolge le povertà estreme della Capitale, chiedendo un cambiamento urgente. È il momento di agire, prima che altre vite innocenti vengano spezzate da questa invisibile emergenza. Le richieste di soccorso devono diventare azioni concrete per proteggere chi rischia di scomparire nell’ombra.

"E' una sconfitta per tutti, un grande dolore: da tempo denunciamo che a Roma ci sono troppe povertà estreme, non viste o che non si vogliono vedere, troppa gente per strada, troppa gente in precarietà". Lo dice Giustino Trincia, direttore di Caritas Roma sulla vicenda della donna e della bimba trovate morte a Villa Pamphili. "Non entriamo nella vicenda giudiziaria" ma "c'è troppa indifferenza: la priorità è salvare le vite umane. Le istituzioni, a partire dai servizi sociali, devono fare molto di più ma non basta. Serve la comunità, siamo abituati a voltarci dall'altra parte e a non segnalare queste situazioni", dice Trincia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net