Covid morta paziente di 66 anni vaccinata con 6 dosi ospedale San Martino di Genova al GdI | Sbarcata da nave con polmonite cure ignote l' abbiamo intubata

In un contesto in cui le vaccinazioni sono fondamentali per la protezione, emergono casi che sollevano dubbi e riflessioni. Una paziente canadese di 66 anni, vaccinata con sei dosi, è deceduta al San Martino di Genova per una polmonite, sollevando interrogativi sulla reale efficacia dei vaccini. Mentre Bassetti insiste sulla necessità di continuare le somministrazioni, il silenzio ufficiale alimenta il dibattito pubblico. La vicenda invita a riflettere sull'importanza di strategie efficaci e trasparenti nella lotta al Covid.

Bassetti insiste con la prosecuzione delle somministrazioni di vaccino Covid, ed al Giornale d'Italia si trincera dietro un "" in merito al caso Una paziente canadese di 66 anni è morta per una polmonite all'Ospedale San Martino di Genova, nonostante avesse fatto il vaccino Covid 6.

