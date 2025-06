Nations League Cristiano Ronaldo in lacrime dopo la vittoria del suo Portogallo

Cristiano Ronaldo, il leggendario capitano del Portogallo, ha scritto un’altra pagina di storia al suo incredibile palmarès, questa volta vincendo la Nations League a 40 anni. Dopo aver già conquistato il trofeo nel 2018/19, il campione portoghese ha dimostrato ancora una volta di essere insuperabile, scoppiano in lacrime di gioia e gratitudine. La sua dedizione e passione continuano a ispirare milioni di tifosi in tutto il mondo, confermando il suo status di leggenda vivente.

Nel 201819 la prima, adesso la seconda. Cristiano Ronaldo vince ancora la Nations League con il Portogallo e scoppia in lacrime. Il cinque volte pallone d’oro ha conquistato un altro trofeo e lo ha fatto a 40 anni compiuti, da protagonista. La selezione portoghese ha superato la Spagna ai calci di rigore dopo il 2-2 al termine dei tempi supplementari grazie e soprattutto al suo capitano e campione. Ronaldo ha segnato il gol del definitivo 2-2 al 61? dopo quello decisivo per il 2-1 contro la Germania in semifinale. L’ex juventino è però stato costretto a uscire al minuto 88 dei tempi regolamentari per un problema fisico, lasciando spazio a Gonçalo Ramos. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Nations League, Cristiano Ronaldo in lacrime dopo la vittoria del “suo” Portogallo

