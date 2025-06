Jannik Sinner gela il giornalista | Abbastanza ovvio no?

Jannik Sinner ha sorpreso tutti, lasciando il giornalista senza parole con un’espressione di incredibile sincerità dopo la sconfitta in finale Slam. Dopo oltre cinque ore di battaglia e tre match-point sfiorati, anche il più freddo dei campioni si è mostrato vulnerabile, rivelando un lato nascosto di sé. Un momento che dimostra come, anche nel mondo del tennis, la passione e la delusione siano complici inseparabili.

Solitamente freddo e pacato nel gestire le emozioni, stavolta Jannik Sinner il colpo lo ha accusato e in che modo. Aver perso una finale Slam dopo 5 ore e 29 minuti di gioco e, soprattutto, dopo aver avuto a disposizione ben 3 match-point nel quarto set ha fatto male anche a lui. E, fino a quando Alcaraz non ha messo a terra il punto conclusivo al super tie-break, non ha lasciato trasparire troppa amarezza, giusto qualche scatto di nervosismo nei game finali. A partita conclusa, però, il numero uno al mondo si è accartocciato su se stesso e sul volto gli si è dipinta una delusione grande come l’Arc de Triomphe. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Jannik Sinner gela il giornalista: "Abbastanza ovvio no?"

