Donald Trump come Joe Biden | scivola e inciampa salendo sull’Air Force One E contagia pure Marco Rubio – Il video

Un episodio che ha fatto il giro dei social: Donald Trump, durante il saluto con i giornalisti, scivola e inciampa salendo sull’Air Force One, coinvolgendo anche Marco Rubio in un incidente quasi comico. Un momento imbarazzante che ha attirato l’attenzione di tutti, sollevando domande sulla stabilità dei leader americani sotto i riflettori globali. E ora, il video sta facendo il giro del web, catturando l’interesse di milioni di utenti.

Poco dopo aver parlato con i giornalisti delle proteste in corso a Los Angeles, il presidente Usa Donald Trump è inciampato e ha rischiato di cadere sulle scale dell’Air Force One, pronto ad accoglierlo per partire alla volta di Camp David. A pochi secondi di distanza anche il Segretario di Stato Marco Rubio rischia di cadere solo qualche gradino più avanti. Il video circola con insistenza sui media e sui social, dove soprattutto gli utenti americani associano l’incidente di Donald Trump a quelli che avevano visto protagonista in passato Joe Biden, anche per questo irriso durante la campagna elettorale (poi persa) da chi sosteneva non fosse più in grado di reggere la corsa elettorale, e a stento la presidenza. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: Donald Trump Force Biden

Siria: Donald Trump incontra il leader Ahmed al-Sharaa in Arabia Saudita - Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha recentemente incontrato il leader della nuova Siria, Ahmed al-Sharaa, in Arabia Saudita.

Trump come Biden? Nel 2021, l’allora presidente Joe Biden era inciampato mentre saliva la scaletta dell’Air Force One. L’episodio aveva scatenato polemiche sulla sua salute. Ora la stessa sorte è toccata a Donald Trump. #Trump #Biden #AirForceOne Partecipa alla discussione

Il presidente americano Donald Trump è inciampato salendo le scale dell’Air Force One, in New Jersey. In passato era capitato anche a Joe Biden causando numerosi interrogativi sulla sua salute @ultimoranet Partecipa alla discussione

Video: Donald Trump takes a tumble boarding Air Force One giving Joe Biden flashbacks - Secretary of State Marco Rubio also appeared to trip while walking up the steps boarding the flight to Camp David from Morristown, New Jersey. Leggi su metro.co.uk

Trump stumbles boarding Air Force One, internet reacts with 'Biden 2.0' jokes | Video - Earlier, President Joe Biden had stumbled twice while boarding Air Force One in February 2024 en route to Los Angeles. Leggi su indiatvnews.com

Trump si dà una missione: demolire Biden - Dopo aver rilanciato la teoria "Biden Clone" per cui sarebbe morto da 5 anni, dopo aver pubblicato una foto del ritratto presidenziale sostituita ... Leggi su huffingtonpost.it