A Motta di Livenza assegnati i premi del Kinder Trophy che ha visto al via 263 ragazzi

A Motta di Livenza, l'entusiasmante tappa trevigiana del Kinder Trophy ha regalato momenti indimenticabili, con 263 giovani talenti tra i 9 e i 16 anni pronti a sfidarsi in perfetta armonia di sportività. Dopo giorni di pura passione, sono stati consegnati i premi, celebrando non solo il talento, ma anche il fair play, il vero cuore di questa competizione. Un esempio brillante di come lo sport possa unire e ispirare le nuove generazioni...

Conclusa la prima tappa trevigiana del Kinder Trophy svoltasi presso il Tennis Club a Motta di Livenza iniziata il 24 Maggio che ha visto al via 263 ragazzi. Dai 9 ai 16 anni tutti hanno dato spettacolo e soprattutto anche fair play, per il quale è stato assegnato un vero e proprio riconoscimento.

