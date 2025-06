Giovane pakistano annegato nel lago di Sinizzo | avviata una raccolta fondi per il rimpatrio della salma

Lago di Sinizzo, possa tornare a casa nel rispetto e nella dignità che merita. Un gesto di solidarietà e vicinanza si è acceso a L’Aquila, grazie all’associazione culturale Rilindja, impegnata a promuovere integrazione e umanità. La comunità si unisce in un abbraccio collettivo, avviando una raccolta fondi per il rimpatrio della salma di Rahmat Hussain, giovane vita spezzata troppo presto, affinché possa riposare in pace nel suo paese d’origine.

Una catena di solidarietà è partita a L'Aquila grazie all'associazione culturale Rilindja nata per promuovere l'integrazione delle comunità albanesi, macedoni e kosovare in Abruzzo. E' lei a lanciare la raccolta fondi per far sì che la salma di Rahmat Hussain, il 21enne pakistano annegato nel.

