Napoli UFFICIALE il riscatto di Natan | 10 milioni in cassa

Napoli ufficializza il riscatto di Natan, con un investimento di 10 milioni di euro. Il talentuoso difensore brasiliano, Natan Bernardo de Souza, lascia il Napoli per approdare a titolo definitivo altrove, segnando una nuova tappa nella sua carriera. La cessione rappresenta un momento importante per il club, che continua a costruire il suo futuro con decisioni strategiche e ambiziose.

Natan Bernardo de Souza, conosciuto semplicemente come Natan, lascia a titolo definitivo il Napoli e diventa a tutti gli effetti un nuovo giocatore. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

In questa notizia si parla di: Natan Napoli Ufficiale Riscatto

Napoli, via vai in difesa: Natan verso il riscatto dal Betis, bloccato Marianucci dall'Empoli - Napoli intensifica il mercato in difesa, con Natan in corsa verso il riscatto dal Betis e Marianucci bloccato dall’Empoli.

Natan lascia ufficialmente il Napoli: il Betis esercita il diritto di riscatto di 9 milioni di euro Come riporta Matteo Moretto, il difensore brasiliano ha convinto gli spagnoli a comprarlo ufficialmente. Nel corso della stagione Natan ha giocato 52 partite, tra cui la fin Partecipa alla discussione

#Napoli interessato a Jesus Rodriguez del Betis: può essere inserito nel riscatto di Natan (El Chiringuito) Il club ha già incontrato l'entourage dell'ala sinistra classe 2005 a Siviglia. Conta già 30 presenze in prima squadra, condite da 3 reti e 2 assist. https://ilna Partecipa alla discussione

Natan, il Betis esercita il diritto di riscatto: la nota ufficiale del Napoli - La notizia arriva direttamente dalla società capitanata dal presidente Aurelio De Laurentiis. Leggi su msn.com

UFFICIALE - Natan è un nuovo calciatore del Real Betis, esercitato il diritto di riscatto: la nota del Napoli - La SSC Napoli comunica che il Real Betis Balompié ha esercitato il diritto di opzione per l’acquisizione a titolo definitivo alle prestazioni sportive del calciatore Natan Bernardo de Souza. Leggi su napolimagazine.com

Natan saluta il Napoli: il Real Betis ha esercitato il riscatto. La nota del club azzurro - Natan Bernardo de Souza, conosciuto semplicemente come Natan, lascia a titolo definitivo il Napoli e diventa a tutti gli effetti un nuovo giocatore del. Leggi su m.tuttomercatoweb.com