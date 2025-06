Casa a Prima Vista Toscana | stasera inizia su Real Time con i nuovi agenti immobiliari Moira Nico e Matteo

Stasera su Real Time prende il via "Casa a Prima Vista Toscana", il nuovo entusiasmante capitolo di una serie di successo che ha conquistato Roma e Milano. Con i talentuosi agenti Moira, Nico e Matteo, il programma trasporterà gli spettatori tra le meraviglie della splendida Toscana, accompagnando acquirenti desiderosi di trovare la loro casa ideale. Non perdete questa avventura ricca di emozioni e sorprese, perché l'appassionante viaggio verso la casa dei sogni sta per iniziare!

Arriva da lunedì 9 giugno su Real Time alle 20:30 Casa a Prima Vista Toscana. Dopo il successo registrato dalla trasmissione nelle edizioni di Roma e Milano, tre nuovi agenti immobiliari: Moira, Nico e Matteo, accompagneranno gli acquirenti alla ricerca della casa dei loro sogni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: Casa Prima Vista Toscana

Pisa Towers Softball U16: sabato 17 maggio la prima partita in casa a La Cella - Sabato 17 maggio, le Pisa Towers U16 giocheranno la prima partita in casa presso La Cella, continuando il loro percorso nel campionato toscano di softball.

Lucca protagonista su Real Time con “Casa a prima vista” Partecipa alla discussione

Casa a Prima Vista Toscana: stasera inizia su Real Time con i nuovi agenti immobiliari Moira, Nico e Matteo - Dopo il successo registrato dalla trasmissione nelle edizioni di Roma e Milano, tre nuovi agenti immobiliari: Moira, Nico ... Leggi su fanpage.it

Casa a prima vista Toscana, da oggi su Real Time con gli agenti Moira, Nico e Matteo - Arriva "Casa a prima vista Toscana", da oggi su Discovery+: scopri tutte le curiosità sul programma di Real Time e chi sono gli agenti Moira, Nico e Matteo. Leggi su gazzetta.it

Casa a prima vista Toscana stasera su Real Time: il reality immobiliare arriva tra borghi e città d’arte - in prima serata su Real Time va in onda Casa a prima vista Toscana: ecco quello che c'è da sapere. Leggi su movieplayer.it