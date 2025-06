Trattiene in anticipo i soldi per l' installazione di un' ascensore e non li esegue il gup lo assolve

Quando si tratta di truffe e appropriazione indebita, il confine tra diritto e illecito può essere sottile. Nel caso in questione, il GUP ha deciso di assolvere l’imputato perché la somma versata per l’installazione dell’ascensore, fungibile e confusa nel patrimonio del ricevente, non soddisfa il vincolo specifico di destinazione necessario per configurare il reato. La questione si complica, poiché la natura del denaro e il suo utilizzo sono fondamentali per qualificare l’illecito.

Per configurare il reato di appropriazione indebita occorre "un vincolo specifico di destinazione" per la somma versata che, nel caso in specie, "data la fungibilità del denaro, si confonde nel patrimonio di colui che l'ha ricevuta e perde il carattere di altruità, con consentendo la.

