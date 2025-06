Warner Bros Discovery si separa | due nuove società quotate in Borsa

Warner Bros. Discovery sta aprendo un nuovo capitolo strategico, annunciando la separazione in due società quotate in borsa, ciascuna con obiettivi e potenzialità proprie. Questa mossa mira a massimizzare il valore e l'innovazione in settori chiave come streaming, produzione cinematografica e reti televisive. Ma cosa significa davvero questa svolta per gli investitori e il mondo dell'intrattenimento? Scopriamolo insieme.

Warner Bros. Discovery ha annunciato l'intenzione di separare la società in due distinte società quotate in Borsa, "consentendo a ciascuna di massimizzare il proprio potenziale". La società Streaming & Studios sarà composta da Warner Bros. Television, Warner Bros. Motion Picture Group, DC Studios, Hbo e Hbo Max, nonché dai cataloghi di film e programmi televisivi. Global Networks includerà i principali marchi televisivi di intrattenimento, sport e notizie in tutto il mondo, tra cui Cnn, Tnt Sports negli Stati Uniti e Discovery, i principali canali in chiaro in tutta Europa, e prodotti digitali come il redditizio servizio di streaming Discovery+ e Bleacher Report. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Warner Bros. Discovery si separa: due nuove società quotate in Borsa

