Garlasco inquirenti vogliono ricostruire casa Poggi in 3D | l’ipotesi dell’assassino sulle scale

Le indagini a Garlasco si intensificano: gli inquirenti vogliono ricostruire la casa Poggi in 3D, focalizzandosi in particolare sulle scale, punto chiave dell'indagine. Francesco Compagna, avvocato della famiglia, ha spiegato che queste misurazioni servono a ricostruire la scena del crimine e le traiettorie delle tracce di sangue, escludendo la ricerca di materiali biologici datati. Un passo importante per svelare tutta la veritĂ sull'accaduto.

Uno degli avvocati della famiglia Poggi, Francesco Compagna, ha chiarito che nelle comunicazioni a lui giunte era stato spiegato che tali misurazioni sono necessarie per "ricostruire la scena del crimine, comprese le traiettorie delle tracce di sangue", e non per cercare oggetti o materiale biologico dell'epoca, in quanto sarebbe passato troppo tempo dal delitto. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Garlasco, inquirenti vogliono ricostruire casa Poggi in 3D: l’ipotesi dell’assassino sulle scale

