Il Ponte sullo Stretto di Messina rappresenta un grande traguardo strategico, ma necessita di un dialogo aperto con l'Unione Europea per superare le sfide. Giuseppe Busia, presidente dell’Anac, ha evidenziato i rischi legati ai vincoli europei, ricordando che i costi non devono superare il 50% di quanto preventivato. Solo così si potrà avanzare verso un progetto esecutivo solido e sostenibile, garantendo il futuro di questa importante infrastruttura.

"I vincoli europei esistenti" sulla realizzazione del Ponte per lo Stretto di Messina prevedono "che non ci si discosti in termini di costi a piĂą del 50% del valore messo ordinariamente in gara". Lo ha detto il presidente dell'Anac Giuseppe Busia in audizione alle commissioni riunite Ambiente. 🔗 Leggi su Messinatoday.it © Messinatoday.it - Ponte sullo Stretto, Busia insiste sui rischi: "Serve dialogo con Ue e progetto esecutivo"

