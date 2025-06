Villa di Maser | Il gusto nel tempo - Asolo Montello Fest

Vivi un’esperienza unica alla Villa di Maser con “Il gusto nel tempo”, un evento imperdibile nell'ambito dell’Asolo Montello Fest 2025. Giovedì 12 giugno, dalle 18.30 alle 20.30, lasciati coinvolgere da una lectio magistralis che unisce storia, vino e storytelling, creando un viaggio sensoriale attraverso l’enogastronomia locale. Preparati a scoprire i segreti del passato e del gusto, in un’atmosfera magica e raffinata. Un appuntamento da non perdere per gli amanti del buon cibo e del vino.

