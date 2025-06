Ospedale di Perugia i pazienti sceglieranno cosa mangiare | arriva una speciale App e menù personalizzati

L’ospedale di Perugia rivoluziona l’esperienza dei pazienti con una nuova app dedicata: Men249. Grazie a questa tecnologia innovativa, i degenti del Santa Maria della Misericordia potranno selezionare pasti personalizzati in base alle proprie esigenze di salute, scegliendo tra varie opzioni per ogni pasto. Questa iniziativa non solo migliora il comfort e la qualità delle cure, ma anche promuove un’alimentazione più consapevole e su misura, incidendo positivamente sul percorso di guarigione e benessere.

Scaricando un App i pazienti del Santa Maria della Misericordia potranno accedere ad un menù personalizzato - in base alla loro condizione e patologia - dove potranno scegliere le diverse pietanze in alternativa tra loro per i primi piatti, secondi, frutta. Una possibilità che va ad incidere sul.

