Harvey Elliott considera il futuro di Liverpool con l’Inghilterra internazionale che non vuole sprecare anni

Harvey Elliott, talento promettente del Liverpool, guarda al futuro con determinazione e ambizione. Consapevole delle sfide e del desiderio di crescere, il centrocampista 22enne ha dichiarato di non voler sprecare anni preziosi della propria carriera sedendosi in panchina, anche in un club che adora. La sua volontà di trovare spazio e continuità lo spinge a valutare ogni opzione per conquistare un ruolo da protagonista.

2025-06-09 13:33:00 Ecco quanto riportato poco fa: Harvey Elliott ha ammesso di aver valutato il suo futuro a Liverpool, insistendo sul fatto che non vuole “sprecare anni” della sua carriera sedendosi ai margini, anche in un club che ama profondamente. Il centrocampista 22enne è stato una figura periferica della scorsa stagione sotto Slot Arne, facendo solo due partenze della Premier League, entrambi nelle partite dopo che Liverpool aveva già conquistato il titolo. Delle sue 28 apparizioni in tutte le competizioni, solo sei erano partenze e ha segnato solo 822 minuti di azione, nonostante abbia segnato cinque gol e l’aggiunta di tre assist. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

