Paragon smentisce il Copasir l’opposizione attacca il governo Renzi | Meloni vuole insabbiare scandalo

Il caso Paragon scuote l’Italia, tra smentite, accuse e interrogazioni parlamentari. Renzi lo definisce un “Watergate all'italiana”, mentre il governo e Meloni sono sotto pressione per fare chiarezza su uno scandalo che mette in discussione la trasparenza e la privacy. L’opposizione non si ferma e chiede risposte. Ma cosa si nasconde dietro questo intricato puzzle? La verità potrebbe avere ripercussioni profonde sulla politica nazionale.

Il caso Paragon è un "Watergate all'italiana", commenta Renzi dopo che l'azienda produttrice del software usato per spiare Francesco Cancellato ha smentito la versione fornita dal Copasir sulla vicenda. "Inquientante, cosa vogliono nascondere agli italiani?", chiede Angelo Bonelli, che depositerà una nuova interrogazione in Parlamento. 🔗 Leggi su Fanpage.it

