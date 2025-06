Dona il sangue Ricevi un assaggio di Catania | quando il cibo incontra la solidarietà

Dona il sangue, ricevi un assaggio di Catania: un gesto semplice che può salvare vite e portare un sorriso sulla nostra città. In estate, quando la domanda aumenta e le donazioni diminuiscono, diventa fondamentale unirsi per fare la differenza. La campagna di Marco Rizza ci invita a scoprire il valore della solidarietà, trasformando un atto di generosità in un dono per tutti noi. Perché c’è sempre una ragione in più per aiutare.

In estate il bisogno di sangue cresce, mentre le donazioni calano. È un problema serio che riguarda ogni anno la nostra città, dove ancora troppi cittadini non hanno mai donato sangue. “Dona il sangue. Ricevi un assaggio di Catania”, la campagna ideata da Marco Rizza, fondatore della pagina. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - “Dona il sangue. Ricevi un assaggio di Catania”: quando il cibo incontra la solidarietà

In questa notizia si parla di: Sangue Dona Ricevi Assaggio

“Dona il sangue, salva una vita”, i poliziotti impegnati nella campagna di solidarietà - Anche quest’anno la Polizia di Stato si è fatta promotrice di una campagna di donazione sangue presso il Centro Trasfusionale dell’Ospedale San Camillo de Lellis di Rieti. Leggi su msn.com

“Dona il sangue, salva una vita”: la Polizia impegnata nella campagna di solidarietà - Anche quest’anno la Polizia si è fatta promotrice di una campagna di donazione sangue presso il centro trasfusionale dell’ospedale San Camillo De’ Lellis di Rieti. Leggi su msn.com

Salute: dona sangue e ricevi birra - E' questo il messaggio di una curiosa iniziativa lanciata da Cascade Regional Blood Services, associazione no- Leggi su unionesarda.it