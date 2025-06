Precipita per 15 metri da una ferrata al Parco delle Fucine e finisce su un albero | grave un 14enne

Un incidente drammatico scuote il Parco delle Fucine di Casto: un 14enne ha subito una caduta di circa 15 metri durante un'escursione sulla ferrata, finendo su un albero. Grave, ma fortunatamente fuori pericolo, ora lotta tra la vita e la speranza. Un episodio che ricorda quanto sia fondamentale la sicurezza in ambienti avventurosi, e che invita a riflettere sui rischi della montagna. Continua a leggere.

Un 14enne è precipitato per circa 15 metri mentre stava affrontando una ferrata al Parco delle Fucine di Casto in Valle Sabbia (Brescia) insieme al fratello più grande. Il ragazzino è ricoverato in ospedale in codice rosso, fuori pericolo di vita. 🔗 Leggi su Fanpage.it

