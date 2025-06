Qualificazioni Mondiali 2026 Italia-Moldavia | probabili formazioni e orario tv

Il match tra Italia e Moldavia, in programma a Reggio Emilia il 9 giugno 2025, promette emozioni intense e un clima di grande attesa. Non si tratta solo di una sfida valida per le qualificazioni al Mondiale 2026, ma anche di un momento storico: sarà l'ultima partita di Luciano Spalletti alla guida degli Azzurri. Scopri le probabili formazioni, orario TV e tutto ciò che c'è da sapere su questa importante sfida.

Reggio Emilia, 9 giugno 2025 - Italia-Moldavia non sarà una partita come tutte le altre della Nazionale. E non solo perché gli Azzurri devono necessariamente rialzare la testa dopo la batosta incassata in Norvegia all'esordio nel Gruppo I delle qualificazioni al Mondiale del 2026. Ma anche perché allo Reggio Emilia andrà in scena l'ultima gara da commissario tecnico di Luciano Spalletti, esonerato dal presidente federale Gabriele Gravina. Il clima rischia quindi di essere surreale. "Non avevo intenzione di mollare, soprattutto quando le cose non vanno bene avrei preferito rimanere al mio posto e continuare a fare il mio lavoro. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Qualificazioni Mondiali 2026, Italia-Moldavia: probabili formazioni e orario tv

In questa notizia si parla di: Qualificazioni Italia Mondiali Moldavia

Basket, Qualificazioni Mondiali 2027: sorteggio negativo per l’Italia. Tutti i gironi della prima fase - Il sorteggio per le qualificazioni ai Mondiali di basket 2027 ha riservato un esito negativo per l'Italia, inserita in un girone ostico.

ULTIM'ORA: Spalletti esonerato, non sarà più il C.T. della Nazionale. https://lazionews.eu/notizie/spalletti-conferenza-stampa-italia-moldavia-qualificazioni-mondiali-2026/… #lazionews #lazionewseu #Spalletti #Nazionale #Italia #Gravina #FIGC #esonero Partecipa alla discussione

Un primo match del girone di qualificazione ai mondiali da dimenticare per gli uomini del CT Luciano Spalletti. Il tabellino è impietoso in Norvegia-Italia, terminata 3-0. Gli azzurri mai veramente in partita, con le reti che hanno indirizzato l’incontro che sono st Partecipa alla discussione

Italia-Moldavia (qualificazioni Mondiali): orario, dove vederla in tv, probabili formazioni e pronostico - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Leggi su msn.com

Qualificazioni Mondiali 2026, oggi Italia-Moldavia. Ultima panchina per Spalletti - Leggi su Sky TG24 l'articolo Qualificazioni Mondiali 2026, oggi Italia- Leggi su tg24.sky.it

Italia-Moldavia: orario, diretta e dove vedere in tv e streaming le qualificazioni Mondiali in tempo reale - La Nazionale si trova dinanzi ad un unico imperativo: vincere per mantenere vive le speranze di qualificazione al prossimo Mondiale. Leggi su tuttosport.com