Il Comune di Miane celebra i Campioni d’Italia della Dibiesse Calcetto Miane Under 21

conquista del titolo nazionale. Un orgoglio per tutta la comunità, che riconosce nel talento e nella determinazione di questi giovani atleti il vero spirito sportivo di Miane. La celebrazione si preannuncia una giornata di festa, dove il passato si intreccia con il presente, ispirando le future generazioni a sognare in grande.

In occasione della presentazione ufficiale del Torneo delle Frazioni, l'Amministrazione Comunale di Miane ha voluto rendere omaggio pubblicamente ai neo Campioni d'Italia della categoria Under 21 C5 della Dibiesse Calcetto Miane, protagonisti di una stagione straordinaria culminata con la.

