Nave Gaza rapitaappello Greta Thunberg

La situazione a Gaza si fa sempre più drammatica: la nave umanitaria Madleen, sequestrata dagli israeliani, ha interrotto ogni comunicazione con i promotori del suo viaggio. Greta Thunberg, tra gli attivisti coinvolti, lancia un appello acceso, denunciando il "rapimento" dell'equipaggio da parte delle forze israeliane. La tensione cresce mentre si attende una risposta internazionale e l’auspicio di un ritorno alla pace e alla sicurezza per tutti.

13.30 Interrotte le comunicazioni tra la nave umanitaria Madleen e i promotori del suo viaggio a Gaza per portare aiuti. Drammatico appello dell'attivista svedese Greta Thunberg.Ha detto che la nave è stata sequestrata dagli israeliani L'equipaggio "rapito" dalle Idf, denuncia l'organizzazione Freedom Flotilla. La nave è arrivata nel porto di Ashdod, riferisce l'emittente israeliana Kan. Da lì, le persone a bordo "dovranno tornare nei propri Paesi", l'avvertimento degli Esteri israeliani. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

