Premio Manlio Pastore Stocchi - Vincono tre opere ex aequo

La seconda edizione del Premio di critica letteraria dedicato al professor Manlio Pastore Stocchi si arricchisce di un risultato eccezionale: tre opere vincono ex aequo, testimonianza della straordinaria qualità della scena culturale contemporanea. La giuria composta da illustri accademici ha premiato con entusiasmo queste voci emergenti e consolidate, sottolineando l’importanza di riconoscere e promuovere il talento letterario. Un traguardo che apre nuove prospettive per la critica letteraria italiana.

Premiazione "Premio Manlio Pastore Stocchi" - Il 6 giugno, alle ore 18, presso Casa dei Carraresi, si svolgerà la cerimonia di premiazione della seconda edizione del Premio di critica letteraria Manlio Pastore Stocchi.

