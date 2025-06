Senstation Summer 2025 sport e divertimento protagonisti in Stazione Centrale a Milano | tutti gli eventi

L’estate milanese si accende con 'Senstation Summer 2025', un coinvolgente mix di sport, divertimento e spettacolo nel cuore pulsante di Piazza Duca d’Aosta, davanti alla Stazione Centrale. Promossa da Grandi Stazioni Retail, questa iniziativa trasforma uno dei luoghi più iconici di Milano in un palcoscenico di energia e socialità, contribuendo alla rigenerazione urbana e sociale della città. Non perdere gli eventi che renderanno questa estate indimenticabile!

Milano, 9 giugno 2025 – L’estate si prepara ad entrare nel vivo e a Milano lo fa anche con ' Senstation Summer', la rassegna di eventi sportivi promossa da Grandi Stazioni Retail. Il format, nato per animare Piazza Duca d'Aosta, con sport, intrattenimento e spettacolo, valorizza uno dei luoghi più centrali della città e si inserisce nel progetto di rigenerazione urbana e sociale di Grandi Stazioni Retail. L'area davanti alla Stazione Centrale di Milano si trasformerà così da semplice luogo di passaggio a vera destinazione: nella passata edizione ha accolto oltre 100.000 visitatori. Kings League. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Senstation Summer 2025, sport e divertimento protagonisti in Stazione Centrale a Milano: tutti gli eventi

In questa notizia si parla di: Milano Senstation Summer Sport

Senstation Summer 2025, sport e divertimento protagonisti in Stazione Centrale a Milano: tutti gli eventi - Dopo il grande successo dello scorso anno, torna la rassegna di eventi sportivi promossa da Grandi Stazioni Retail. Leggi su ilgiorno.it

Euro 2024, maxi schermi e aree relax: a Milano apre il villaggio dello sport dove seguire le partite e tifare Italia - Milano – Apre domani giovedì 13 giugno SenStation Summer in piazza Duca d’Aosta, la grande area che trasformerà la zona davanti alla Stazione Centrale in un villaggio dedicato allo sport ... Leggi su msn.com

In Centrale a Milano i maxi schermi per le partite dell'Italia (e non solo) - Senstation Summer sarà un evento inclusivo dedicato agli amanti dello sport a 360 gradi che, oltre a celebrare il calcio, ospiterà Milano - Leggi su milanotoday.it