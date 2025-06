Piano dell' economia della notte il Comune di Avellino coinvolge il terzo settore | pubblicato l’avviso

Il Comune di Avellino invita i cittadini e il terzo settore a contribuire alla creazione di un’economia notturna vibrante e sostenibile. Attraverso l’avviso pubblicato, si apre un dialogo partecipativo per definire politiche che valorizzino le attività serali e notturne, promuovendo un ambiente più vivace, sicuro e inclusivo. È un’occasione unica per mettere in campo idee innovative e costruire insieme un futuro più dinamico e attrattivo per la città.

Il Comune di Avellino chiama la cittadinanza a partecipare attivamente nella definizione di politiche dedicate alla vita notturna. Su proposta dell’assessore alle Attività produttive, Alberto Bilotta, l’ente di Piazza del Popolo ha pubblicato la manifestazione di interesse indirizzata alle. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - Piano dell'economia della notte, il Comune di Avellino coinvolge il terzo settore: pubblicato l’avviso

In questa notizia si parla di: Comune Avellino Pubblicato Piano

Crisi Comune di Avellino, Nargi chiede scusa alla città: "Recuperiamo il tempo perso" - Questa mattina, l'aula consiliare di Piazza del Popolo ha riaperto le porte per una seduta di consiglio comunale, riprendendo i lavori dopo l'ormai nota riunione di aprile, segnata dall'assenza della maggioranza e dalla drammatica dichiarazione di crisi politica del sindaco Laura Nargi.

Piano di Zona di Avellino, pubblicato bando per 38 assunzioni - Piano di Zona di Avellino, è stato pubblicato sul sito del Comune il bando di concorso per l’assunzione di 38 figure professionali, tra cui 16 assistenti sociali. Leggi su irpinianews.it

Avellino, movida in sicurezza: c'è il piano del Comune - incentivando comportamenti virtuosi e garantendo il rispetto della quiete pubblica, verificare la possibilità di sviluppare un apposito piano per la mobilità notturna volto ad avvicinare centro ... Leggi su ilmattino.it

Transizione digitale. Il Comune di Avellino adotta finalmente il Piano triennale per l’Informatica - Sulla scorta della pianificazione nazionale immaginata per la Pubblica Amministrazione ... Leggi su orticalab.it