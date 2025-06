Guardate ma è incinta? Ilary Blasi fan incontenibili dopo la nuova foto

Ilary Blasi, incinta? La notizia sta facendo impazzire i fan, che non vedono l’ora di scoprire se sarà presto mamma per la seconda volta. La conduttrice, prossima protagonista di Battiti Live, ha catturato l’attenzione con un gesto sui social che alimenta i rumors. Mentre l’attesa cresce, il mondo dello spettacolo si chiede: sarà davvero arrivato il grande lieto evento? Restate sintonizzati per tutti gli aggiornamenti!

Ha del clamoroso l’indiscrezione che sta diventando virale di ora in ora. Ilary Blasi sarebbe incinta e aspetterebbe quindi un altro bebè, il primo dal compagno Bastian Muller. Il web si è infiammato grazie ad un gesto della conduttrice, che è in procinto di iniziare una sua attesissima avventura televisiva. Infatti, Ilary Blasi a fine giugno sarà protagonista a Battiti Live, anche se Canale 5 manderà poi in onda le puntate solamente a luglio. Ma intanto le voci su Ilary Blasi incinta stanno circolando con insistenza, favorite da una foto di lei che ha scatenato migliaia e migliaia di sue ammiratrici. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

