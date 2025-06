Nuovo polo all’Osservanza si punta a aprire a settembre | a Cesena il modello che integra nido e scuola dell’infanzia

A Cesena cresce un innovativo polo educativo, pronto ad accogliere i piccoli da 0 a 6 anni con un modello che unisce nido e scuola dell'infanzia in un ambiente luminoso, colorato e avvolgente. Grandi vetrate e una suggestiva copertura curva in legno rendono gli spazi ideali per stimolare la crescita e la scoperta. Il nuovo plesso scolastico si configura come una vera casa lontano da casa, pronta a diventare il cuore della comunitĂ educativa.

 Ampie vetrate che lasciano entrare la luce naturale per creare ambienti luminosi, colorati e accoglienti avvolti da una suggestiva copertura curva in legno, due ingressi principali e un'unica grande casa pensata per i bambini da 0 a 6 anni: prende sempre piĂą forma il nuovo plesso scolastico.

