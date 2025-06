Decreto sicurezza Travaglio sul Nove | Dicono che ora non si potranno truffare gli anziani non si è mai potuto È una ridicolaggine

Secondo Marco Travaglio, con questo decreto si cerca di presentare una realtà distorta, ma in realtà le misure sono insufficienti e più simboliche che efficaci. La lotta alla criminalità, infatti, richiede interventi concreti, non slogan o semplici emendamenti. La vera sfida è nelle azioni tangibili, perché solo così si protegge davvero chi è più vulnerabile, come gli anziani.

“Questi hanno fatto 62 reati, secondo te ci sarà un sovraccarico di detenuti? No. In parte erano reati che già esistevano. Io ho visto un meme di Fdi che dice ‘finora si potevano truffare gli anziani, con noi non si potrà più’. Non si è mai potuto, nemmeno nel 700, nell’800 è una ridicolaggine”. Così Marco Travaglio commenta il Decreto Sicurezza ad Accordi & Disaccordi, sul Nove. Secondo il direttore del Fatto Quotidiano, con questo decreto “cambiano nomi e ritoccano pene” ma “uno dei problemi che genera insicurezza è che i criminali non si riesce a beccarli, no che non si riesce a dargli una pena sufficientemente alta”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it